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İstanbulspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Pendikspor'u 2-0 yendi

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Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Orfa Yap Pendikspor'u 2-0 yendi. İstanbulspor'un golleri 69. dakikada Cham ve 90. dakikada Aytaç Kara'dan gelirken, deplasman ekibi sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Stat: Pendik

Hakemler: Berkay Erdemir, Esra Arıkboğa, Orhun Aydın Duran

Orfa Yapı Pendikspor : Emir Dadük, Erdem Gökçe (Dk. 62 Adnan Uğur), Taha Emre İnce, Soldo, Abifade, Bekir Karadeniz, Hrelja (Dk. 87 Muhammed Kiprit), Yekta Sönmez (Dk. 62 Kerem Kalafat), Hakan Yeşil (Dk. 87 Furkan Mehmet Doğan), Thuram, Clarke-Harris (Dk. 73 Emrah Başsan)

İstanbulspor : Alp Tutar, Ologo (Dk. 66 Cham), Duran Şahin, Umut İslamoğlu, Emrecan Uzunhan, Dijlan Aydın, Kubilay Sönmez (Dk. 66 İsa Dayaklı), Iliev (Dk. 77 Yusuf Ali Özer), Ömer Faruk Duymaz (Dk. 77 Aytaç Kara ), Fall, Ali Akman (Dk. 70 Mustafa Sol)

Goller: Dk. 69 Cham, Dk. 90 Aytaç Kara ( İstanbulspor )

Sarı kartlar: Dk. 17 Erdem Gökçe, Dk. 48 Bekir Karadeniz, Dk. 57 Yekta Sönmez, Dk. 74 Thuram, Dk. 90+3 Adnan Uğur (Orfa Yapı Pendikspor )

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Orfa Yapı Pendikspor'u 2-0 yendi.

Kaynak: AA
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