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İstanbulspor Teknik Sorumlusu Pinali Ali, 5-0 yenilgi sonrası mücadeleye devam dedi

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İstanbulspor Teknik Sorumlusu Pinali Ali, 5-0 yenilgi sonrası mücadeleye devam dedi Haber Videosunu İzle
İstanbulspor Teknik Sorumlusu Pinali Ali, 5-0 yenilgi sonrası mücadeleye devam dedi
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Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Muğlaspor'a 5-0 yenildi. Teknik Sorumlu Pinali Ali, maç sonrası mücadeleye devam edeceklerini ve sezonu daha iyi bir pozisyonda bitireceklerini söyledi.

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Pinali Ali, Muğlaspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada mücadele devam edeceklerini söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Muğlaspor'a 5-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Pinali Ali, "İlk yarı maalesef üç gol. İki gol taçtan yedik, bir gol penaltı. Akan oyundan memnunuz. Belki de en iyi ilk yarımız bizim. Antalya maçı da aynıydı. Maalesef işte futbol gerçeği bu. Bazı şeyler istediğimiz gibi olmuyor. Ama mücadeleye devam ediyoruz. Eminim daha iyi pozisyonda İstanbulspor sezonu bitirir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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