İstanbulspor Teknik Sorumlusu Olcay Demir: İki tane aynı gol yedik, üzgünüz

İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Antalyaspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. İstanbulspor Teknik Sorumlusu Olcay Demir, maçın ardından yapılan basın toplantısında iki tane birbirine benzer goller yediklerini belirterek üzüntüsünü dile getirdi.

- Olcay Demir : "İki tane aynı gol yedik, üzgünüz"

İSTANBUL - İstanbulspor Teknik Sorumlusu Olcay Demir, 2-1 kaybettikleri Antalyaspor maçının ardından "İki tane aynı gol yedik, üzgünüz" dedi.

İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Antalyaspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından İstanbulspor Teknik Sorumlusu Olcay Demir basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Demir, iki tane birbirine benzer goller yediklerini vurgulayarak, "İlk yarı istediğimiz gibi geçti. Top onlarda, oyunun kontrolü bizdeydi. İkinci yarı oyuncuları uyardık. Traore'yi alıp takımın boyu uzatmak istedik. İki tane aynı gol yedik, üzgünüz. Bana galibiyetle veda etmek istediler. Çok koştular ayaklarına sağlık. Antalyaspor'u tebrik ediyorum. İstanbulspor'a bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.