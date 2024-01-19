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İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın ile Yollarını Ayırdı

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İstanbulspor, Teknik Direktör Hakan Yakın ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Yakın döneminde sarı-siyahlılar, 13 resmi maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.

İstanbulspor, Teknik Direktör Hakan Yakın ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Yakın döneminde sarı-siyahlılar, 13 resmi maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.

İstanbulspor'da Teknik Direktör Hakan Yakın dönemi sona erdi. Sarı-siyahlıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Hakan Yakın ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hakan Yakın ve ekibine verdikleri emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Sezona Fatih Tekke yönetiminde başlayan İstanbulspor, daha sonra Hakan Yakın'ı takımın başına getirdi. Yakın yönetimindeki sarı-siyahlılar, 12'i Süper Lig, 1'i de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 13 resmi karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Türkiye Kupası'nda ise 3. turda Kepezspor'a 3-2'lik skorla kaybederek turnuvaya veda etti.

Hakan Yakın göreve geldikten sonra oynadığı ilk maçında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek, takıma ligdeki ilk galibiyetini kazandırmıştı. Yakın, ayrıca diğer galibiyetini de Hatayspor karşısında 2-1'lik skorla aldı.

İstanbulspor, Süper Lig'de geride kalan 20 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 14 mağlubiyet ve -3 puan cezasıyla birlikte 7 puanla son sırada bulunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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