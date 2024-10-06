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İstanbulspor, Kocaelispor'u 3-0 Mağlup Etti

İstanbulspor, Kocaelispor'u 3-0 Mağlup Etti
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1. Lig'in 8. haftasında İstanbulspor, Kocaelispor'u 3-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. İlk yarıda Ryan Mendes'in iki golüyle öne geçen İstanbul temsilcisi, ikinci yarıda Yusuf Cihat Çelik'in golüyle maçı tamamladı. Bu sonuçla Kocaelispor liderliğini sürdürdü.

Kocaelispor: 0-3

Efe ALDEMİR / İSTANBUL, - FUTBOLDA 1'inci Lig'in 8'inci hafta karşılaşmasında İstanbulspor, konuk ettiği Kocaelispor'a 3-0 mağlup oldu.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında konuk ekip Ryan Mendes'in 8'inci ve 36'ncı dakikada attığı gollerle devreyi 2-0 önde kapattı. İkinci yarı 63'ncü dakikada Yusuf Cihat Çelik'in attığı golle Kocaelispor maçı 3-0 kazandı.

Bu sonuçla İstanbulspor 13 puanda kalırken, konuk ekip Kocaelispor 16 puana yükseldi ve 8'inci haftayı lider olarak tamamladı.

Ligin 9'uncu haftasında İstanbulspor, deplasmanda Sakaryaspor ile karşı karşıya gelecek. Kocaelispor ise evinde Ümraniyespor'u ağırlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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