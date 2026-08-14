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İstanbulspor, genç yetenek Kagbetor'u kadrosuna kattı

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, Ganalı orta saha oyuncusu Saviour McClintock Kagbetor ile profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, Ganalı orta saha oyuncusu Saviour McClintock Kagbetor ile profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "İstanbulspor Futbol Akademimizde forma giyen 2008 doğumlu yetenekli oyuncumuz Saviour McClintock Kagbetor ile profesyonel sözleşme imzaladık. Genç boğamıza 'hoş geldin' diyor, sarı-siyah formamız altında nice başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sarı-siyahlılar, 18 yaşındaki futbolcu ile 2031 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Kaynak: AA
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