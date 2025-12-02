İstanbulspor'da teknik direktörlük görevine Barış Kanbak getirildi
Trendyol 1. Lig takımlarından İstanbulspor, teknik direktörlük için Barış Kanbak ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Takım, geçtiğimiz günlerde Mustafa Alper Avcı ile yollarını ayırmıştı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'da teknik direktörlük için Barış Kanbak ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Barış Kanbak! Teknik direktör Sayın Barış Kanbak ile, Aralık 2025'ten itibaren geçerli olacak şekilde 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Teknik direktörümüz Barış Kanbak'a 'hoş geldin' dileklerimizi iletir, birlikte nice başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
İstanbulspor, dün teknik direktör Mustafa Alper Avcı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.
Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor