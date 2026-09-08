Haberler

İstanbulspor, Barış Kanbak’a teşekkür etti

İstanbulspor, Barış Kanbak’a teşekkür etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, teknik direktör Barış Kanbak ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, teknik direktör Barış Kanbak ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapıalan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Barış Kanbak'ın ayrılık yönündeki talebi üzerine, yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı olarak yollarımızı ayırma kararı alınmıştır. Görev süresi boyunca kulübümüze ve takımımıza kattığı değer, özverisi ve emekleri için kendisine ve ekibine teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimini AK Parti'nin adayı kazandı

Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimi sonuçlandı! İşte kazanan isim
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor

Fener taraftarını delirten haber
Kadıköy kalesi düştü! Fenerbahçe derbilerde evinde kazanamıyor

Habere tıklayan Fener taraftarı "Nereden nereye" demeden edemiyor
Macaristan’dan 10 Rus diplomata 'ülkeyi terk edin' talimatı

Macaristan-Rusya hattında gerilim! 10 diplomat için karar çıktı
12 yaşındaki Güneş'in davasında yürek yakan an! Annesi sanığa böyle seslendi

12 yaşındaki Güneş'in davasında yürek yakan an
Yanan eve annesi için koştu! Dakikalar sonra yaşananlar yürekleri dağladı

Dakikalar sonra yaşananlar yürekleri dağladı
Melissa Vargas'ın annesini görenler şaştı kaldı

Vargas'ın annesini görenler şaştı kaldı
Arda Turan ve Fatih Terim derken Trabzonspor'da 3 dünya yıldızı öne çıktı

Trabzonspor bombayı yabancı hocayla patlatıyor! İşte adaylar