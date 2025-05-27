İstanbul Valisi Davut Gül, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu Ziyaret Etti
İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile bir araya gelerek Türk basketbolunun gelişimi ve genç sporculara yönelik projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Ziyaretin ardından Türkoğlu, Gül'e A Milli Basketbol Takımı forması hediye etti.
İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'na ziyarette bulundu.
TBF'den yapılan açıklamaya göre, Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette Davut Gül ve Hidayet Türkoğlu, Türk basketbolunun gelişimi ile genç sporculara yönelik projeler üzerine fikir alışverişinde bulundu.
Ziyaretin ardından Türkoğlu, Gül'e A Milli Basketbol Takımı forması hediye etti.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor