İstanbul Kasımpaşa Grekoromen Güreş 1. Lig'de Şampiyon Oldu

ANKARA Keçiören'de gerçekleştirilen 2025–2026 Büyükler Grekoromen Güreş 1'inci Lig müsabakalarını İstanbul Kasımpaşa zirvede tamamladı.

2025–2026 sezonu Büyükler Grekoromen Güreş 1'inci Lig müsabakaları, Ankara Keçiören'de bulunan Taha Akgül Spor Salonu'nda tamamlandı. 2 gün süren yoğun mücadelenin ardından İstanbul Kasımpaşa Spor Kulübü sezonu zirvede bitirerek şampiyonluk kürsüsünün en üst basamağına çıktı. Finale yükselen İstanbul Kasımpaşa, rakibi İstanbul Çatalca Belediyesi Spor Kulübü'nü 8-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. İstanbul Çatalca Belediyesi Spor Kulübü, ligi 2'nci sırada tamamlarken, 3'üncülük ise Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün oldu.