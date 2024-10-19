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İstanbul'da Kılıç Satellite Turnuvası'nda Milli Eskrimciler Altın ve Bronz Madalya Kazandı

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İstanbul'da düzenlenen Kılıç Satellite Turnuvası'nda milli eskrimci Furkan Yaman altın, Tolga Aslan ise bronz madalya kazandı. Turnuvaya 152 sporcu katıldı.

İstanbul'da düzenlenen Kılıç Satellite Turnuvası'nda milli eskrimciler 1 altın, 1 bronz madalya kazandı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Tesisleri'ndeki organizasyonda Türkiye, Arjantin, Avusturya, Azerbaycan, Bulgaristan, Çekya, İngiltere, Yunanistan, Macaristan, İran, İrlanda, İtalya, Ürdün, Japonya, Kazakistan, Hollanda, Singapur, Slovenya, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) 152 sporcu mücadele etti.

Turnuvaya 48 sporcuyla katılan ay-yıldızlılardan Furkan Yaman finalde karşılaştığı Macar Krisztian Rabb'ı 15-14 mağlup ederek altın madalya kazındı. Tolga Aslan ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar kılıç kategorisinde ise organizasyona çeyrek finalde veda eden Nisanur Erbil, mücadelesini 5'inci tamamladı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor

Furkan Yaman İstanbul Etkinlik 3-sayfa Spor

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