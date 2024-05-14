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İstanbul'da Atatürk'ü Anma Bisiklet Turu Etkinliği

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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında İstanbul'da bisiklet turu etkinliği düzenlenecek. İstanbul Valiliği ile İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, katılımcılar 14 kilometrelik bir tur atacak ve çekilişle bisiklet kazanma şansı elde edecek.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında İstanbul'da bisiklet turu etkinliği gerçekleştirilecek.

İstanbul Valiliği ile İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen organizasyon, saat 13.30'da başlayacak. Sultanahmet-Ayasofya Meydanı'nda startı verilecek tur, 14 kilometre sürecek ve başladığı yerde tamamlanacak.

Katılımın ücretsiz olduğu organizasyonda, 10 yaş ve üzeri bisiklet kullanıcıları pedal çevirebilecek. Etkinliğin sonunda da çekiliş ile bisiklet hediye edilecek.

Turun güzergahı şu şekilde:

Sultanahmet-Ayasofya Meydanı (Başlangıç), Alemdar Caddesi, Gülhane Parkı Giriş, Gülhane Parkı Sarayburnu Çıkış, Kennedy Caddesi Sola Dönüş, Eminönü, Galata Köprüsü, Karaköy, Tophane, Fındıklı, Kabataş, Dolmabahçe (Dönüş), Kabataş, Fındıklı, Tophane, Karaköy, Galata Köprüsü, Eminönü, Ankara Caddesi, Sultanahmet-Ayasofya Meydanı (Bitiş)

Organizasyona katılmak isteyenler "https://forms.gle/M7oj2HTc2KCRoBoEA" adresinden başvurularını yapabilecek.

Kaynak: AA / Spor

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