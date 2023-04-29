İstanbul'da Akın Fight Arena unutulmaz bir geceye ev sahipliği yaptı

Mert Akın ve Lazio Mehmet organizatörlüğünde gerçekleşen Akın Fight Arena, birbirinden nefis 10 maç, renkli konuklar ve ünlü isimlerle dolu bir geceye ev sahipliği yaptı. Gecede Perviz Abdullayev'in zaferi dikkat çekti.

İstanbul, dün gece kickboks kategorisinde unutulmaz bir geceye ev sahipliği yaptı. Mert Akın ve Lazio Mehmet organizatörlüğünde gerçekleşen Akın Fight Arena, D-Smart ekranlarından canlı yayınlanırken, gecede birbirinden nefis 10 maç, renkli konuklar ve iş, sanat ve spor dünyasının ünlü isimleri renk kattı.

Gecenin ilk maçında Ufuk Karaüzümcü, Bünyamin Kulak'ı sayı üstünlüğüyle yenerken, gecenin ikinci maçında 'Sırtlan' lakaplı Furkan Günbeyi, Yasin Arduç'u ilk raundda nakavt etmeyi başardı. Gecenin 3'üncü maçında Recep Doğan, Azerbaycanlı rakibi Mubariz Ağamaliyev'i yenerken, deneyimli isim Okan Bitane de Faslı rakibi Zineddini Enrahrui'yi nakavt etmeyi başardı. Ünlü isimlerin renk kattığı gecede Recep Doğan - Mübariz Ağamaliyev maçını ünlü oyuncu Ersin Korkut canlı yayında yorumladı.

Gecenin son maçı ise sadece 15 saniye sürdü. Regaip Nacak, Bektosh Rakhmatov'u 15'inci saniyede navakt ederek geceye noktayı koydu. Ünlü sporcu ve antrenör Sami Akın hem ev sahipliği hem de maçların yorumlarında gösterdiği performansla gecenin dikkat çeken isimlerinden biriydi.