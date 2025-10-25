Haberler

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Cizre'yi 3-1 Geçti

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Cizre'yi 3-1 Geçti
Güncelleme:
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin ilk haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Rams Global Cizre Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

Salon: Cizre 100. Yıl

Hakemler: Tolgahan Dinçer, Ramazan Demiröz

Rams Global Cizre Belediyespor: Aslan Ekşi, Hernandez, İbrahim Emet, Aghajanimohzaji, Rezaei, Hakan Polat (Alperay Demirciler, Emre Çevik, Umut Durur, Egecan Avcıl)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor : Halil İbrahim Yücel, Selim Yıldız, Mustafa Cervatoğlu, Bardarov, Gunter, Fatih Yorumez (Cemal Özgür, Batu Ercan Akbaba, Ali Fazlı, Özgür Benzer)

Setler: 19-25, 25-19, 19-25, 18-25

Süre: 112 dakika

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin ilk haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Rams Global Cizre Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Spor


