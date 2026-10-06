İstanbul, 2028'deki 87. Dünya Cimnastik Birliği Kongresi'ne 210 oyla ev sahibi oldu

87. Dünya Cimnastik Birliği (WG) Seçimli Kongresi, 2028 yılında İstanbul'da düzenlenecek.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre kongrenin gerçekleştirileceği şehir, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen toplantı sonucu belli oldu.

İstanbul, 350 geçerli oyun 210'unu alarak Roma'nın önünde 2028'deki 87. WG Seçimli Kongresi'ne ev sahipliği yapma hakkını kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, emeği geçen tüm paydaşlara ve İstanbul'un adaylığını destekleyen herkese teşekkür ederek "Türkiye'nin uluslararası cimnastik alanındaki yükselen konumunun önemli bir göstergesi olan bu başarı; ülkemizin organizasyon kabiliyetinin, sportif vizyonunun ve dünya cimnastik camiasındaki güvenilirliğinin güçlü bir yansımasıdır. Türkiye Cimnastik Federasyonu olarak İstanbul'un bu önemli kongreye ev sahipliği yapacak olmasından büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA