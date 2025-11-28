Haberler

İstanbul, 2027 Avrupa Oyunları'na Ev Sahibi Olacak

Güncelleme:
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Avrupa Olimpiyat Komiteleri, 2027 Avrupa Oyunları için Ev Sahibi Ülke Anlaşması'nı İstanbul'da imzaladı. Bakan Bak, İstanbul'un uluslararası spor etkinlikleri için köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurguladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC), İstanbul'da düzenlenecek 2027 Avrupa Oyunları için Ev Sahibi Ülke Anlaşması'nı imzaladı.

Anlaşma, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve EOC Başkanı Spyros Capralos tarafından imzalanırken EOC İcra Kurulu Üyesi ve Romanya Olimpiyat Komitesi Başkanı Mihai Covaliu liderliğindeki EOC Koordinasyon Komisyonu üyeleri de onaylandı. Komisyon, 19 ay boyunca organizasyon için hazırlıkları denetleyecek.

Bakan Bak, Türkiye'nin 2027 Avrupa Oyunları'na İstanbul'da ev sahipliği yapmaktan gurur duyduğunu vurgulayarak, "Bugün imzalanan Ev Sahibi Ülke Anlaşması, hükümetimizin olağanüstü bir etkinlik sunma konusundaki tam kararlılığını göstermektedir. İstanbul, büyük uluslararası spor müsabakalarına ev sahipliği yapma konusunda köklü ve gururlu bir geleneğe sahiptir. Kıtanın en iyi sporcularını, olimpiyat hayallerinin peşinden koşarken ülkemizde ağırlamayı dört gözle bekliyoruz. Avrupa Oyunları'nda Türk sporunun ve misafirperverliğinin en iyisini sergilemesini sağlamak için EOC, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yakın iş birliği içinde çalışıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

İstanbul'da başarılı bir organizasyon düzenlenmesi konusundaki güçlü taahhütleri için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na teşekkür eden Başkan Capralos, şunları söyledi:

"İstanbul seçildiğinde, dünya çapında spor etkinlikleri düzenleme konusunda kanıtlanmış bir üne sahip, olağanüstü bir ev sahibi kazandığımızı biliyorduk. EOC, Türkiye'deki tüm paydaşlarla mükemmel bir ilişkiye sahip ve Ev Sahibi Ülke Anlaşması, bakanlığın etkinliğe olan sarsılmaz desteğini bir kez daha teyit ediyor. Ayrıca İstanbul 2027 için EOC Koordinasyon Komisyonu'nu onaylamaktan memnuniyet duyuyoruz, üyelerimiz Avrupa sporunun dört bir yanından büyük bir deneyim ve farklı bakış açıları getirecekler. Avrupa Oyunları, kıtanın önde gelen çok sporlu etkinliğidir ve Avrupa'nın en iyi sporcularının 2027'de İstanbul'da buluşacak olması bizi çok heyecanlandırıyor. Bu sporcuların birçoğu Olimpiyat Oyunları'na kota alabilmek için yarışacak."

Covaliu ise Avrupa Oyunları için son derece özverili bir Koordinasyon Komisyonu'na liderlik etmekten duyduğu onuru dile getirerek, "Hepimiz ocak ayında hazırlıkların bir parçası olarak yapacağımız ilk ziyareti sabırsızlıkla bekliyoruz. İstanbul, inanılmaz bir spor mirasına ve dünya standartlarında tesislere sahip bir şehir. Sporcular ve taraftarlar için olağanüstü bir deneyim sunmak adına Türkiye'deki ortaklarımızla yakın bir şekilde çalışmaya kararlıyız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
