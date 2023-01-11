İsrail'in en zengin adamından servet! Herkesin peşinde koştuğu ödülü Ronaldo sattı

Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid forması giydiği 2013 yılında kazandığı Ballon d'Or ödülü, 600 bin euroya İsrail'in en zengin adamı Idan Ofer'e satıldı. Bu meblağ, kritik hastalıklardan etkilenen çocukların dileklerini yerine getiren hayır kurumuna bağışlanacak.

5 kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Cristiano Ronaldo, 2013 yılında kazandığı ödüllerden birini hayır kurumu için sattı.

600 BİN EUROYA SATILDI

Cristiano Ronaldo'nun 2013 yılında kazandığı Ballon d'Or ödülü, Londra'da düzenlenen bir hayır kurumu müzayedesiyle İsrail'in en zengin adamı Idan Ofer'e satıldı. Açık artırmaya çıkarılan ödülü Ofer, 600 bin euro karşılığında satın aldı.

SERVETİ 9.9 MİLYAR DOLAR

NTV Spor'un Forbes'dan aktardığı habere göre, Ronaldo'nun ödülü için kazanan teklifi yapan Ofer'in serveti 9.9 milyar dolar civarında. İsrailli iş insanının Atletico Madrid ve Portekiz kulübü Famalicao'da hissesi bulunuyor.