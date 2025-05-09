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İspir Ziya Paşa Ortaokulu Bilek Güreşi Şampiyonasında Başarı Elde Etti

İspir Ziya Paşa Ortaokulu Bilek Güreşi Şampiyonasında Başarı Elde Etti
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Erzurum'un İspir İlçesinde eğitim veren Ziya Paşa Ortaokulu öğrencileri, Ardahan'da düzenlenen Bilek Güreşi Bölge Şampiyonası'ndan zaferle döndü. Mürsel Vural, 40 kiloda şampiyon olurken diğer öğrenciler de önemli dereceler elde etti.

Erzurum'un İspir İlçesinde eğitim hizmeti veren Ziya Paşa Ortaokulu Ardahan'da yapılan Okullar arası Bilek Güreşi şampiyonasından zaferle çıktı.

Erzurum'un İspir İlçesinde eğitim hizmeti veren Ziya Paşa Ortaokulu Bilek Güreşi'nde birbirinden başarılı sonuçlara imza attı. Ardahan'da düzenlenen 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Sezonu Okul Sporları Bilek Güreşi Bölge Şampiyonası'nda İspir Ziya Paşa Ortaokulu öğrencileri göğsümüzü kabarttı. Mürsel Vural 40 kiloda Sağ ve Sol Kol Şampiyonu oldu. Furkan Ceylan ise Furkan Ceylan 50 kiloda Sağ Kol İkincisi olarak gümüş madalya kazandı. Umutcan Tekin ise +70 kiloda Sağ ve Sol Kol İkinciliğini elde etti. Okulun sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlarda kafile başkanı Serdar Gültekin, beden eğitimi öğretmeni Çağrı Pulat ile öğrenciler tebrik edildi.

İspirli bilek güreşçisi öğrenciler Erzurum'u Gümüşhane'de yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında temsil edecekler. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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