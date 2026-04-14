Ispartalı sporcu Umut Yılmaz Türkiye şampiyonu oldu

2026 yılında Yalova'da gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası'nda gençler kategorisinde mücadele eden Ispartalı sporcu Umut Yılmaz, bilek güreşi branşında Türkiye şampiyonu olarak önemli bir başarı elde etti. Alpha Wellness Spor Salonu sponsorluğunda şampiyonaya hazırlanan Yılmaz, kazandığı birincilikle hem Isparta'nın hem de kendisine destek verenlerin gururu oldu. Şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulunan Yılmaz, uzun süredir disiplinli bir şekilde hazırlandığını belirterek, "Bu başarı sadece benim değil, bana inanan ve destek olan herkesindir. Başta antrenörlerim olmak üzere aileme ve destek veren herkese teşekkür ediyorum. Hedefim daha büyük başarılara ulaşmak" dedi.

Türkiye şampiyonluğunun ardından hedefini uluslararası arenaya çeviren Umut Yılmaz'ın, bu süreçte Isparta'daki iş insanlarının sağlayacağı destekle daha güçlü ilerleyebileceği belirtildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı