Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halter Antrenörü Hasan Ali Şen emekli oldu.

Halterde yüzlerce milli sporcu yetiştiren ve milli takımda uzun yıllar görev yapan Hasan Ali Şen'e, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen, personelleri ve antrenör özel bir program hazırladı. Şen'in başarılarının yer aldığı özel bir video sinevizyon gösterisiyle anlatılırken, duygu yüklü anlar yaşandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen, emeklerinden dolayı Hasan Ali Şen'e çiçek ve çeşitli hediyeler takdim etti. Şen'i, eşi, kızı, damadı, oğlu halter antrenörü Ferit Şen, gelini Gamze Şen, milli sporcu Fatma Gül Çevik de yalnız bırakmadı.

Halter antrenörü Hasan Ali Şen ise Isparta'ya ve Türk sporuna hizmet etmenin gururunu her zaman yaşayacağı ifade ederek, İl Müdürü Danayiyen ve personeline teşekkür etti. - ISPARTA