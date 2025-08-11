Isparta 32 Spor, Sinan Akaydın ile Güçlendi

Isparta 32 Spor, Sinan Akaydın ile Güçlendi
Isparta 32 Spor, TFF 2. Lig'de mücadele etmek üzere forvet oyuncusu Sinan Akaydın'ı transfer etti. İmza törenine katılan 2. Başkan Mehmet Çetinli, Akaydın'ın takıma katkı sağlayacağını belirtti.

Isparta 32 Spor, forvet oyuncusu Sinan Akaydın'ı kadrosuna kattı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig'de mücadele eden Isparta 32 Spor, hücum hattını güçlendirmek için önemli bir transfere imza attı. Yeşil-pembeli ekip, forvet oyuncusu Sinan Akaydın'ı renklerine bağladı. İmza töreninde 2. Başkan Mehmet Çetinli'de hazır bulundu. Yeni transfer Akaydın ise, "Isparta 32 Spor için sahada elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
