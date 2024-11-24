Isparta 32 Spor, Beykoz Anadoluspor'u 4-1 Mağlup Etti
TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. haftasında Isparta 32 Spor, evinde Beykoz Anadoluspor'u 4-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta golleri Muhlis İstemi, Kubilay Türk Yılmaz ve Vedat Bora kaydetti.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. haftasında Isparta 32 spor, evinde karşılaştığı Beykoz Anadoluspor'u 4-1 mağlup etti.
Hakemler: Emre Kaan Çalışkan, Baykal Tuna, Hakan Dursun
Isparta 32 spor: Türker Dırdıroğlu, İsmail Hakkı Doğan, Gürkan Başkan, Halil Duman, Hamit Kulya (Efe Can Saçıkara dk. 90+4), Abdülkerim Canlı, Zihni Temelci, Vedat Bora (İlhan Doğanay dk. 74), Berat Satılmış (Bora Taşdemir dk. 88), Muhlis İstemi (Ahmet Karademir dk. 90+4), Kubilay Türk Yılmaz (Kaan Öztürk dk. 87)
Beykoz Anadoluspor: Utku Yuvakuran, Gençer Cansev, Kaan Yüksel, Selimhan Solmaz (Ali Eren İyican dk. 60), Çağrı Giritlioğlu, Metincan Cici, Ünal Emre Durmuşhan (Enes Durmuş dk. 46), Recep Aydın (Adem Metin Türk dk. 46), Hamza Küçükköylü (Melih Kılıç dk. 83), Mehmet Zahit Çınar, Sedat Şahintürk (Erkan Arda Çağdaş dk. 83)
Goller: Muhlis İstemi (dk. 19), Kubilay Türk Yılmaz (dk. 29, dk. 43), Vedat Bora (dk. 49) (Isparta 32 Spor), Hamza Küçükköylü (dk. 45+2) (Beykoz Anadolu)
Sarı kartlar: Kubilay Türk Yılmaz, Hamit Kulya (Isparta 32 spor) Çağrı Giritlioğlu, Sedat Şahintürk, Metincan Cici, Ali Eren İyican (Beykoz Anadoluspor) - ISPARTA