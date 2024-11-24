Üye Girişi
Haberler

Isparta 32 Spor, Beykoz Anadoluspor'u 4-1 Mağlup Etti

Isparta 32 Spor, Beykoz Anadoluspor'u 4-1 Mağlup Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. haftasında Isparta 32 Spor, evinde Beykoz Anadoluspor'u 4-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta golleri Muhlis İstemi, Kubilay Türk Yılmaz ve Vedat Bora kaydetti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. haftasında Isparta 32 spor, evinde karşılaştığı Beykoz Anadoluspor'u 4-1 mağlup etti.

Hakemler: Emre Kaan Çalışkan, Baykal Tuna, Hakan Dursun

Isparta 32 spor: Türker Dırdıroğlu, İsmail Hakkı Doğan, Gürkan Başkan, Halil Duman, Hamit Kulya (Efe Can Saçıkara dk. 90+4), Abdülkerim Canlı, Zihni Temelci, Vedat Bora (İlhan Doğanay dk. 74), Berat Satılmış (Bora Taşdemir dk. 88), Muhlis İstemi (Ahmet Karademir dk. 90+4), Kubilay Türk Yılmaz (Kaan Öztürk dk. 87)

Beykoz Anadoluspor: Utku Yuvakuran, Gençer Cansev, Kaan Yüksel, Selimhan Solmaz (Ali Eren İyican dk. 60), Çağrı Giritlioğlu, Metincan Cici, Ünal Emre Durmuşhan (Enes Durmuş dk. 46), Recep Aydın (Adem Metin Türk dk. 46), Hamza Küçükköylü (Melih Kılıç dk. 83), Mehmet Zahit Çınar, Sedat Şahintürk (Erkan Arda Çağdaş dk. 83)

Goller: Muhlis İstemi (dk. 19), Kubilay Türk Yılmaz (dk. 29, dk. 43), Vedat Bora (dk. 49) (Isparta 32 Spor), Hamza Küçükköylü (dk. 45+2) (Beykoz Anadolu)

Sarı kartlar: Kubilay Türk Yılmaz, Hamit Kulya (Isparta 32 spor) Çağrı Giritlioğlu, Sedat Şahintürk, Metincan Cici, Ali Eren İyican (Beykoz Anadoluspor) - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Saadet Partisi'nde yeni genel başkan Mahmut Arıkan

Saadet'te Karamollaoğlu dönemi sona erdi! İşte yeni genel başkan

 10 ilimizde eğitime kar engeli

10 ilimizde eğitime kar engeli

 Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: TürkAkım sayesinde başka rotaya ihtiyacımız yok

"Türkiye'den başka rotaya ihtiyacımız yok"
Yolda yürüyen genç kıza çelme takan adam, esnaftan meydan dayağı yedi

Yolda yürüyen genç kıza yaptığının bedelini ağır ödedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Survivor All Star ilk yarışmacısı kim oldu? Saadet Partisi Genel Başkanı kim oldu? Mahmut Arıkan kimdir? Mahmut Arıkan kaç yaşında, nereli? Immobile neden yok? Beşiktaş-Göztepe maçında Immabile neden oynamıyor, sakat mı? Beşiktaş-Göztepe maçının ilk 11'leri! BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE! Beşiktaş Göztepe maçı HD, şifresiz izleme linki! 25 Kasım İstanbul hava durumu | İstanbul'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Nevşehir'de okullar tatil mi? 25 Kasım Pazartesi Nevşehir'de okullar tatil mi edildi? Niğde'de okullar tatil mi? 25 Kasım Niğde'de okullar tatil mi edildi? Adana'da okullar tatil mi? 25 Kasım Adana'da hangi ilçelerde okullar tatil edildi? 24 KASIM DEPREM Mİ OLDU? Deprem ne zaman, nerede oldu? Son deprem raporları!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.