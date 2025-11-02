Haberler

Isparta 32 Spor, Ankara Demirspor'u 4-0 Yenerek Farklı Bir Galibiyet Aldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 11. haftasında Isparta 32 Spor, sahasında oynadığı maçta Ankara Demirspor'u 4-0 mağlup etti. Isparta Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen karşılaşmada gol atan oyuncular Kerem Baykuş, Alperen Pak, Hasan Kaya ve Cem Özdemir oldu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 11. haftasında Isparta 32 Spor FK, sahasında karşılaştığı Ankara Demirspor'u 4-0 mağlup etti.

Stat: Isparta Atatürk

Hakemler: Birkan Altındaş, Gürcan Uslu, Hakan Özler

Isbaş Isparta 32 Spor: Onur Behiç Özalgan, İsmail Hakkı Doğan (Bedirhan dk. 83), Kamil İçer (Yiğithan dk. 83), Ertuğrul Kurtuluş, Hüseyin Öztürk, Kaan Yüksel, Alperen Pak (Alperen dk. 80), Kerem Baykuş (Abdülkerim dk. 66), Hasan Kaya (Cem Özdemir dk. 80), Rıdvan Dönmez, Baran Başyiğit

Ankara Demirspor: Hüseyin Koç, Murat Karadeniz, Furkan Işıkdemir, Tolunay Artuç (Eralp dk. 46), Mert Aktaş, Hasanege Akdoğan (Kerem dk. 46), Gökhan Kurumuş, Batuhan Süer, Enes Albak (Kadir Subaşı dk. 68), İsa Halidi (Leon Çalışkan dk. 46), Atakan Dama (Ömer dk. 81)

Goller: Kerem Baykuş (dk. 39), Alperen Pak (dk. 45+4), Hasan Kaya (dk. 80), Cem Özdemir (dk. 90+1) (Isparta 32 Spor)

Sarı kartlar: Alperen, Rıdvam, Abdülkerim (Isparta 32 Spor), Atakan (Ankara Demirspor) - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
