İspanyol polisinin taraftarlara saldırmasının ardından Fenerbahçe harekete geçti

Sevilla'ya takımlarını desteklemeye giden Fenerbahçe taraftarı, polisin saldırısına uğradı. Skandal görüntülerin ardından Fenerbahçe Kulübü, "Resmi "Bu tutum kabul edilemez. İlgili yerlere resmi şikayet dilekçelerinin gönderilmesi için gerekli adımlar atılmıştır" açıklaması yaptı.

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Sevilla ile oynadığı Son 16 Turu maçında İspanyol polisi taraftarlara saldırdı. Yaralanan taraftarların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

SKANDAL GÖRÜNTÜLER

Polislerin bazı taraftarların kafasına jopla vurduğu görüldü. Yaralanan taraftarların görüntüsü yürek sızlattı. Yaşananların ardından Fenerbahçe'den açıklama geldi.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"RESMİ ADIMLAR ATILIYOR"

"Futbol A Takımımızın dün Sevilla ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçını izlemek için İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda bulunan taraftarlarımıza İspanyol polislerin kabul edilemez tutum ve olumsuz yaklaşımlarını takip ettik.

Öncelikle bu süreçte sebepsiz şekilde saldırıya maruz kalan tüm taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Sürecin ilk anından itibaren konuyu takip eden, yaşananlara hassasiyetle yaklaşan Türkiye Cumhuriyeti Madrid Büyükelçiliği ile de görüşen Kulübümüz; ilgili yerlere resmi şikayet dilekçelerinin gönderilmesi için gerekli adımları atmıştır.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu konuyu Madrid Büyükelçiliğimiz üzerinden takipte olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız."