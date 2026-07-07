İspanya, Portekiz'i 90 Artı 1'de Geçti, Çeyrek Finale Yükseldi
2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İspanya, Portekiz'i 90+1'de Merino'nun golüyle 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
(DALLAS) - 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İspanya, Portekiz'i 90 artı 1'inci dakikada Merino'nun golüyle 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İspanya ile Portekiz, Dallas Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Mücadelenin uzatma dakikalarında İspanya golü buldu. 90 artı 1'inci dakikada Ferran Torres'in ara pasında savunmanın arkasına hareketlenen Merino, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden vuruşla topu ağlara gönderdi.
Karşılaşmayı 1-0 kazanan İspanya, çeyrek finale yükseldi. İspanya, çeyrek finalde ABD-Belçika mücadelesinin galibiyle Los Angeles'ta karşılaşacak.