İspanya'da muhteşem maç! 2-0'dan geri dönüp öne geçtiler ama yetmedi

İspanya La Liga 10. hafta maçında Girona ile Real Oviedo karşı karşıya geldi. Municipal de Montilivi Stadyumu'ndaki mücadele, 3-3 berabere bitti.

GIRONA 2-0'DAN DÖNÜP ÖNE GEÇTİ ANCAK YETMEDİ

Konuk ekip Real Oviedo, 38. dakikada Federico Vinas'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti. İyi oyununu sürdüren konuk ekip, 58. dakikada Jose Salomon Rondon ile farkı ikiye çıkardı. Girona'da geri dönüşün ateşi 64. dakikada Christian Stuani'nin penaltı golüyle yandı ve skor 2-1 oldu. Baskısını artıran ev sahibi ekibi, Azzedine Ounahi'nin golüyle 83. dakikada skora denge getirdi. Rüzgarı arkasına alan Girona, 90+1'de Cristhian Stuani ile penaltıdan bir gol daha buldu ve öne geçti ancak maçta son sözü Real Oviedo söyledi. Maçın 90+7. dakikasında rakip ağları sarsan David Carmo, takımına 1 puanı getiren isim oldu.

İKİ TAKIM DA 7 PUANA YÜKSELDİ

Bu sonuçla birlikte Girona ve Real Oviedo, puanlarını 7'ye yükseltti. Ligin bir sonraki haftasında Girona, Getafe deplasmanına gidecek. Real Oviedo, sahasında Osasuna'yı ağırlayacak.