İspanya'da muhteşem maç! 2-0'dan geri dönüp öne geçtiler ama yetmedi
- Girona ile Real Oviedo arasındaki La Liga maçı 3-3 berabere sonuçlandı.
- Real Oviedo, 38. dakikada Federico Vinas'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti.
- Real Oviedo, 58. dakikada Jose Salomon Rondon'un golüyle skoru 2-0 yaptı.
- Girona, 64. dakikada Christian Stuani'nin penaltı golüyle skoru 2-1 getirdi.
- Girona, 83. dakikada Azzedine Ounahi'nin golüyle skoru 2-2 yaptı.
- Girona, 90+1. dakikada Cristhian Stuani'nin penaltı golüyle 3-2 öne geçti.
- Real Oviedo, 90+7. dakikada David Carmo'nun golüyle skoru 3-3 yaptı.
- Her iki takımın puanı 7'ye yükseldi.
İspanya La Liga 10. hafta maçında Girona ile Real Oviedo karşı karşıya geldi. Municipal de Montilivi Stadyumu'ndaki mücadele, 3-3 berabere bitti.
GIRONA 2-0'DAN DÖNÜP ÖNE GEÇTİ ANCAK YETMEDİ
Konuk ekip Real Oviedo, 38. dakikada Federico Vinas'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti. İyi oyununu sürdüren konuk ekip, 58. dakikada Jose Salomon Rondon ile farkı ikiye çıkardı. Girona'da geri dönüşün ateşi 64. dakikada Christian Stuani'nin penaltı golüyle yandı ve skor 2-1 oldu. Baskısını artıran ev sahibi ekibi, Azzedine Ounahi'nin golüyle 83. dakikada skora denge getirdi. Rüzgarı arkasına alan Girona, 90+1'de Cristhian Stuani ile penaltıdan bir gol daha buldu ve öne geçti ancak maçta son sözü Real Oviedo söyledi. Maçın 90+7. dakikasında rakip ağları sarsan David Carmo, takımına 1 puanı getiren isim oldu.
İKİ TAKIM DA 7 PUANA YÜKSELDİ
Bu sonuçla birlikte Girona ve Real Oviedo, puanlarını 7'ye yükseltti. Ligin bir sonraki haftasında Girona, Getafe deplasmanına gidecek. Real Oviedo, sahasında Osasuna'yı ağırlayacak.