Haberler

İspanya'da muhteşem maç! 2-0'dan geri dönüp öne geçtiler ama yetmedi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
İspanya'da muhteşem maç! 2-0'dan geri dönüp öne geçtiler ama yetmedi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanya La Liga 10. hafta maçında Girona, sahasında Real Oviedo'ya karşı 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 öne geçti ancak 90+7'de yediği golle 3-3 berabere kaldı.

  • Girona ile Real Oviedo arasındaki La Liga maçı 3-3 berabere sonuçlandı.
  • Real Oviedo, 38. dakikada Federico Vinas'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti.
  • Real Oviedo, 58. dakikada Jose Salomon Rondon'un golüyle skoru 2-0 yaptı.
  • Girona, 64. dakikada Christian Stuani'nin penaltı golüyle skoru 2-1 getirdi.
  • Girona, 83. dakikada Azzedine Ounahi'nin golüyle skoru 2-2 yaptı.
  • Girona, 90+1. dakikada Cristhian Stuani'nin penaltı golüyle 3-2 öne geçti.
  • Real Oviedo, 90+7. dakikada David Carmo'nun golüyle skoru 3-3 yaptı.
  • Her iki takımın puanı 7'ye yükseldi.

İspanya La Liga 10. hafta maçında Girona ile Real Oviedo karşı karşıya geldi. Municipal de Montilivi Stadyumu'ndaki mücadele, 3-3 berabere bitti.

GIRONA 2-0'DAN DÖNÜP ÖNE GEÇTİ ANCAK YETMEDİ

Konuk ekip Real Oviedo, 38. dakikada Federico Vinas'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti. İyi oyununu sürdüren konuk ekip, 58. dakikada Jose Salomon Rondon ile farkı ikiye çıkardı. Girona'da geri dönüşün ateşi 64. dakikada Christian Stuani'nin penaltı golüyle yandı ve skor 2-1 oldu. Baskısını artıran ev sahibi ekibi, Azzedine Ounahi'nin golüyle 83. dakikada skora denge getirdi. Rüzgarı arkasına alan Girona, 90+1'de Cristhian Stuani ile penaltıdan bir gol daha buldu ve öne geçti ancak maçta son sözü Real Oviedo söyledi. Maçın 90+7. dakikasında rakip ağları sarsan David Carmo, takımına 1 puanı getiren isim oldu.

İKİ TAKIM DA 7 PUANA YÜKSELDİ

Bu sonuçla birlikte Girona ve Real Oviedo, puanlarını 7'ye yükseltti. Ligin bir sonraki haftasında Girona, Getafe deplasmanına gidecek. Real Oviedo, sahasında Osasuna'yı ağırlayacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Pakistan Savunma Bakanı: Anlaşmaz olmazsa Afganistan'la savaş seçeneği var

İstanbul'da zirve sürerken tehdit etti: Anlaşma olmazsa savaşa gireriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar

Salondakileri coşturan sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid'den Kenan Yıldız'a çılgın teklif hazırlığı

Dünya devinden Kenan'a 100 milyon euro'luk çılgın teklif
Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi

Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi
Yakınları, 85 yaşındaki kadını hastanede terk etti

Okurken utandık! Günün vicdanları yaralayan haberi Çorum'dan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi

Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi! Canlı yayında rakam verdi
Real Madrid'den Kenan Yıldız'a çılgın teklif hazırlığı

Dünya devinden Kenan'a 100 milyon euro'luk çılgın teklif
Ünlü oyuncuların bölüm başına aldığı ücretler dudak uçuklattı

Ünlü oyuncuların bölüm başına aldığı ücretler dudak uçuklattı
Bomba iddia! Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

Geri dönüyor! Köklü kulübü satın alacak
Beşiktaş'ta 1 yıldız isim, sarı kart görmesi halinde Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek

Fenerbahçe öncesi tehlike! Kart görürse derbide olmayacak
3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'a teşhis koyuldu

3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'a teşhis koyuldu
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Terör örgütü PKK: Yarın tarihi bir adım atacağız

Erdoğan-DEM görüşmesi öncesi PKK'dan yeni hamle
Galatasaray'da alarm! Trabzonspor maçı öncesi 1 isim sarı kart sınırında

Galatasaray'da alarm! Yıldız isim kart görürse derbide yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.