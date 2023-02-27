Bomba iddia! Arda Turan, vergi kaçırmakla suçlanıyor

Türk futbolunun efsane ismi Arda Turan, İspanya'da vergi kaçırmakla suçlanıyor. Savcılık, Atletico Madrid ve Barcelona formalarını giyen Arda Turan hakkında iki suçtan dava açılmasını talep etti.

Türk futbolunun başarılı futbolcularından Arda Turan hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. İspanyol gazetesi Sport, Barcelona ve Atletico Madrid forması giyen Arda Turan hakkında vergi kaçırma iddiasıyla soruşturma başlatıldığını yazdı. Gelirini doğru şekilde vergilendirmediği için Hazine'ye karşı toplam 828 bin Euro borcu olduğu iddia edilen Arda Turan'ın iki farklı döneme ait suç işlediği öne sürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

2021 yılında Ekonomik Suçlar Savcılığı tarafından yapılan şikayet sonucunda, oyuncu hakkında soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı. Arda Turan'ın 2015'te 499 bin 740 bin Euro, 2016'da 328 bin 351 Euro vergi kaçırdığı belirtildi. Savcılık, eski futbolcunun yükümlülüklerini yerine getirmek bir yana, kişisel gelir vergisinin öz değerlendirmesini bile sunmadığını ifade ediyor.

MAHKEMEYE ÇIKMA İHTİMALİ VAR

Öte yandan Sport'ta yer alan haberde, Arda'nın mahkeme ile anlaşma yoluna giderek gerekli tutarı ödediği ve bu nedenle uyum anlaşması yapabileceği belirtildi. Yine de, Savcılık ve Eyalet Savcılığı'nın iddianamelerini sunması bekleniyor. Bu nedenle Arda'nın mahkemeye çıkma ihtimali var.

ARDA'NIN KARİYERİ

Bu sezon başında kariyerine nokta koyan Arda Turan, 2011 yılında Galatasaray'dan 13 milyon Euro bonservis bedeliyle Atletico Madrid'e transfer oldu. 4 yıl Madrid ekibinde forma giydikten sonra 2015'te 34 milyon Euro'ya Barcelona'ya giden Arda Turan, 2018'de Başakşehir'e imza attı. 2020'de futbola başladığı kulüp olan Galatasaray'a dönen Arda Turan, kariyeri boyunca birçok şampiyonluk yaşadı.