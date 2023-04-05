Galatasaray'ın eski kalecisi Pena, Barcelona ile devam edecek

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın kalesini koruyan Inaki Pena hakkında yeni bir gelişme yaşandı. İspanyol basınından yapılan açıklamada genç kalecinin, 2026 yılına kadar Barcelona ile yeni sözleşme imzalayacağı iddia edildi. Başarılı file bekçisinin adı son zamanlarda sarı-kırmızılılarla anılıyordu.

İspanyol Mundo Deportivo gazetesinin haberine göre 24 yaşındaki kaleci, kulübü Barcelona ile olan sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatacak.

ADI GALATASARAY İLE ANILIYORDU

Geçen sezon kiralık olarak Galatasaray'da oynayan Pena, sarı kırmızılı forma ile oldukça başarılı bir performans göstermişti. Cimbom lakaplı kulüpte 8 maça çıkan İspanyol kaleci, 11 gol yemişti.

BARÇA'DAN AYRILACAĞI İDDİA EDİLDİ

Geçtiğimiz aylarda Pena'nın Barcelona'dan ayrılmak istediği iddia edilmişti. Barcelona'da Alman kaleci Marc-Andre Ter Stegen'in yedeği olan 24 yaşındaki file bekçisinin artık düzenli olarak forma giymek istediği ve bunun için eski takımı Galatasaray ile görüştüğü haberi basında yer bulmuştu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Barcelona ile 3 resmi maça çıkan Pena, kalesinde 5 gol gördü. İspanyol kaleci, 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti.