İsmet Taşdemir gözünü Galatasaray'a dikti

İsmet Taşdemir gözünü Galatasaray'a dikti
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Gaziantep FK'nin teknik direktörü İsmet Taşdemir, Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulunarak lige galibiyetle başlamak istediklerini söyledi. İsmet Taşdemir yaptığı açıklamada, "Son 3 senenin şampiyonu ile oynamak bizim için önemli, tabii ki zor maç ama her maç bizim için zor, sezon başı daha iyi hazırlanan takım mutlaka galip gelecektir. Bizde galip gelmek istiyoruz'' dedi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin teknik direktörü İsmet Taşdemir, lige galibiyetle başlamak istediklerini söyledi. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan İsmet Taşdemir, Galatasaray ile oynanacak maçın Gaziantep'te olmasının kendileri için avantaj olduğunu belirtti.

''GALİP GELMEK İSTİYORUZ''

Taraftarın desteğini alarak galip gelmek istediklerini belirten Taşdemir, "Son 3 senenin şampiyonu ile oynamak bizim için önemli, tabii ki zor maç ama her maç bizim için zor, sezon başı daha iyi hazırlanan takım mutlaka galip gelecektir. Bizde galip gelmek istiyoruz. Yaklaşık 1 ay kamp yaptık, önce Belgrad'da sonra Kayseri'de çalışmaları noktaladık. Bugün burada maç haftasına girip çalışmalara başladık. İyi bir çalışma dönemi geçti ve iyi çalıştık." diye konuştu.

Bazı bölgelerde eksiklikleri olduğunu ifade eden Taşdemir, bir oyuncu ile anlaştıklarını ancak kulübünden dolayı son anda iptal olduğunu, bazı mevkilerde sıkıntılar olduğunu ve henüz gideremediklerini ifade etti.

Taşdemir, genel anlamda takımın çalışması, isteği, arzusu ve coşkusunun yerinde olduğunu kaydederek, şöyle konuştu: "İnşallah bu lige de sirayet eder. Sezon içinde de bu beklediğimiz, arzuladığımız performansı yakalayabiliriz. Benimde kendimce hedeflerim var, son 4 senede yakaladığımız 3 şampiyonluk 1 kaybedilmiş final akabinde Gaziantep FK'de çalışmak benim için önemli bir basamak, burası çok özel güzel bir kulüp. Burada başarılı olmak istiyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapıp ligi bitirebildiğimiz kadar yukarıda bitirip, iyi bir sezon, keyif veren bir futbol oynamak istiyoruz."

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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