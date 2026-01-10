Haberler

İsmail Yüksek cezaevindeki Mert Hakan'ı unutmadı

İsmail Yüksek cezaevindeki Mert Hakan'ı unutmadı
SPOT: Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı mağlup ederek kupayı kazanan Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, maç sonrası açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu, takımın hak ederek kazandığını vurgularken "Burada olmayanlar var, onlara da selam olsun" sözleriyle dikkat çekti. Yüksek'in bu mesajıyla cezaevindeki takım arkadaşı Mert Hakan Yandaş'a da selam gönderdiği ifade edildi.

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, Süper Kupa finalindeki Galatasaray galibiyetinin ardından konuştu. Mücadeleyi değerlendiren Yüksek, "Mükemmel mücadele, hak ederek kazandık. Tüm takımın ayağına sağlık. İnşallah sezon sonunun fragmanı olur. Herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

YENİ TRANSFERLERE ÖZEL PARANTEZ

İsmail Yüksek, ara transfer döneminde takıma katılan futbolcuların kısa sürede uyum sağladığını da vurguladı. Milli futbolcu, "Yeni transferler kısa sürede mükemmel uyum sağladı. Teknik heyet, yönetime teşekkür ederim." dedi.

MERT HAKAN'A SELAM

Açıklamasının sonunda dikkat çeken bir mesaj veren İsmail Yüksek, "Burada olmayanlar var, onlara da selam olsun." sözleriyle konuşmasını tamamladı. Yüksek'in bu sözleriyle, cezaevinde bulunan takım arkadaşı Mert Hakan Yandaş'a da selam gönderdiği belirtildi.

