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İsmail Okumuş FK, Kayserigücü FK'yi 4-0 Yenerek Önemli Bir Galibiyet Aldı

İsmail Okumuş FK, Kayserigücü FK'yi 4-0 Yenerek Önemli Bir Galibiyet Aldı
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Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu'nda mücadele eden İsmail Okumuş FK, rakibi Kayserigücü FK'yi 4-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Maçta golleri Fatih Basın, Üzeyir Keskin ve Musa Güneş attı.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme A Grubu'nda mücadele eden İsmail Okumuş FK, dün oynadığı maçta rakibi Kayserigücü FK'yi 4-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Tolga Selvi, Alihan Çirkin, Belinay Maraş

İsmail Okumuş FK: Batur Altuntaş, Kaan Kubilay Maviylıdız (Ali Öztürk dk. 78), Muhammed Emin Deniz, Berat Koç D. Orhan Taştan, Musa Güneş, Mevlüt Can Şimşek (Ömer Öksüz dk. 69), Burak Çalış, Ali Çiğdem (Elbara Elşeyh dk. 78), Fatih Basın (Salih Bada dk. 78), Üzeyir Keskin (Muhammed Raşit Kılıç dk. 90)

Kayserigücü FK: Batuhan Güven, Alican Kütükçüoğlu, Baran Özçetin, Bayram Altındağ, Ömer Goy (Furkan Ahmet Demir dk. 60), Sebahattin Kaya, Fatih Pilav, Kamil Açıkel, Mahmut Açıkel, İsacan Kara (Ayaz Ateş dk. 78), Umutcan Güzel (Ali Çavlak dk. 46)

Goller: Fatih Basın (Dk. 48), Üzeyir Keskin (Dk. 59, 70), Musa Güneş (Dk. 85) ( İsmail Okumuş FK) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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