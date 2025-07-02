İsmail Kartal, Persepolis ile Yollarını Ayırdı

İsmail Kartal, Persepolis ile Yollarını Ayırdı
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Persepolis'te Teknik Direktör İsmail Kartal dönemi sona erdi. Ocak ayında göreve başlayan Kartal, kulüple karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı ve takım ligi üçüncü sırada tamamladı.

İran ekiplerinden Persepolis'i çalıştıran Teknik Direktör İsmail Kartal, kulüple yollarını ayırdı.

Persepolis'te İsmail Kartal dönemi sona erdi. Ocak ayında takımın başına geçen Kartal, karşılıklı anlaşarak İran kulübüne veda etti. Persepolis ile 16 maça çıkan İsmail Kartal, ligi üçüncü sırada tamamlamıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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