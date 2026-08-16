Kartal: Taraftardan Özür Diliyoruz

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından, "Ligin ilk maçında böyle bir oyun oynamamalıydık. Ne olursa olsun bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Buraya kazanmak, 3 puanı almak için gelmiştik. Maça da iyi başladık. Golü de bulduk. Daha sonra kendi hatamızdan yediğimiz golle rakibin iştahı kabardı. Çok iyi kapanarak, bekleyerek, geçiş oyunu oynayan bir takımdı. Tekrar kaybettiğimiz bir topla, hızlı hücumla, sadece ceza sahasında bir oyuncu vardı. Kenardan gelen hızlı ortayla gol oldu. 2-1 geriye düştük. Bizim de maç sonuna kadar çok büyük pozisyonlarımız var. Lehimize verilmeyen 2 tane penaltımız var. İçeride bunlara çok iyi baktık. Hakemler bunları görmedi. Kulüp tarafımız herhalde bununla ilgili bir açıklama yapacaktır. Bu akşam taraftarlarımızı üzdüğümüzün farkındayız. Ligin ilk maçında böyle bir oyun oynamamalıydık. Ne olursa olsun bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Tarık'ın bu gollere yapacağı bir şey yok"

Kaleci seçimi ve rotasyonla ilgili soruyu yanıtlayan İsmail Kartal, "Geçen seneden Ederson'un cezası devam ettiği için kadroya alamadık. Mert Günok'un da sakatlığı vardı, onu da risk etmedik. Tarık da bizim iyi bir kalecimiz. Tarık'ın da bu gollere yapacağı bir şey yok. Görünen ortada. En az 7-8 tane pozisyonumuz var. 2 tane direkten dönen topumuz var. Verilmeyen 2 tane penaltımız var" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı