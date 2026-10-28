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İsmail Kartal'la yollarını ayıran Fenerbahçe'de antrenmanda Dirk Kuyt yer aldı

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İsmail Kartal'la yollarını ayıran Fenerbahçe'de antrenmanda Dirk Kuyt yer aldı
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Fenerbahçe, Göztepe ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 10. hafta maçının hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Dün akşam İsmail Kartal ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde antrenmanda takımın başında Teknik Sorumlu Dirk Kuyt yer aldı.

Fenerbahçe, 31 Ekim Cumartesi akşamı Göztepe ile sahasında oynayacağı Trendyol Süper Lig 10. hafta maçının hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Dün akşam Teknik Direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde takımın başında Teknik Sorumlu Dirk Kuyt yer aldı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanda pas çalışmaları yapıldı. İdman, bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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