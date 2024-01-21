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İsmail Kartal'dan Samsunspor maçı yorumu: Şampiyonluk yolunda bu tür kayıplar olabilir

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Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, Samsunspor maçının ardından yaptığı açıklamada, maça iyi başladıklarını, ancak ikinci yarıya aynı performansı gösteremediklerini belirtti. Rakibe karşı net pozisyonlar bulmalarına rağmen gol atmayı başaramadıklarını ifade eden Kartal, "Bu akşam yine bu ligin lideriyiz. Şampiyonluk yolunda bu tür kayıplar olabilir, biz önümüze bakıyoruz." dedi.

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, 1-1 biten Samsunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"POZİSYON BULDUK AMA DEĞERLENDİREMEDİK"

Mücadeleyi değerlendiren antrenör, "Aslında maça iyi başladık. Golden önce Tadic'in yüzde yüz pozisyonu var, sonra gol, Dzeko karşı karşıya pozisyonu var. İkinci yarıya iyi başlayamadık. Beklemediğimiz anda yediğimiz bir gol. Yaptığımız hamlelerle 3-4 net pozisyon bulduk ama değerlendiremedik" dedi.

"İKİNCİ GOLÜ ATAMADIK"

Konuşmasına devam eden Kartal, ''Kazanmayı çok istedik ama berabere bitti. Önümüze bakıyoruz. Kazanmayı çok istiyorduk. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorduk. Olmadı. Önümüzdeki Başakşehir maçı için hazırlıklarımızı en iyi şekilde sürdüreceğiz. Rakibin 3. bölgesine daha çok hareketlilik geldi değişikliklerle, 3-4 net pozisyon ürettik. Gol olmadı sadece. İkinci golü atamadık ve sonuçta maç berabere bitti" ifadelerini kullandı.

"BU LİGİN LİDERİYİZ"

Yaptığı 3 değişikliğe de değinen deneyimli çalıştırıcı, "King ve Batshuayi daha hareketli oyuncular. Onlarla çift forvete döndük. 3-4 net pozisyona girdik bu hamlelerden sonra ama sadece golü bulamadık. Bu akşam yine bu ligin lideriyiz. Şampiyonluk yolunda bu tür kayıplar olabilir, biz önümüze bakıyoruz." dedi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

İsmail Kartal Samsunspor Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

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