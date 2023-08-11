İsmail Kartal'dan Okan Buruk'a: Olması gereken bir cevap verdim

Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana'yı 3-0 mağlup ettiği maç sonrası Okan Buruk'un yaptığı değerlendirmelere İsmail Kartal'dan yanıt geldi. Kartal, Buruk'un "Sayılmayan goller, 3 gol, bana Fenerbahçe maçını hatırlattı" sözlerine, "Önüme bakıyorum. Olması gereken bir cevap verdim. Aslında ona da başarılar diledim. Bunlara gerek yok, biz işimize bakalım" şeklinde cevap verdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, Okan Buruk konusuna da değindi.

"OLMASI GEREKEN BİR CEVAP VERDİM"

İsmail Kartal, Okan Buruk'un, "Sayılmayan goller, 3 gol, bana Fenerbahçe maçını hatırlattı" demesine bir kez daha cevap verdi. Kartal, "Okan Buruk konusunda ben geçmişinde peşinde değilim. Önüme bakıyorum. Olması gereken bir cevap verdim. Aslında ona da başarılar diledim. Bunlara gerek yok, biz işimize bakalım" dedi.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana'yı 3-0 mağlup ettiği maç sonrası değerlendirmelerde bulunan Okan Buruk, "Sayılmayan goller, 3 gol, bana Fenerbahçe maçını hatırlattı" demişti.