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İsmail Kartal'a tepki yağıyor! İşte Fenerbahçe taraftarının istediği teknik direktör

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Dün akşam sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a tepki yağıyor. Sarı-lacivertli taraftarlar, İsmail Kartal'ın yerine takımı en son şamnpiyon yapan Ersun Yanal'ın geçmesini istiyor.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Alanyaspor ile berabere kalarak Galatasaray'a lderliği kaptıran Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'a tepki yağıyor.

BİNLERCE TWEET ATTILAR

Bu sezon kaybettiği 11 puanın 9'unu sahasında alan Fenerbahçe liderliği Galatasaray'a kaptırınca taraftarın sabrı tükendi. Sosyal medyadan harekete geçen sarı-lacivertliler, Ersun Yanal'ın takımın başına geçmesine dair binlerce tweet attı.

İşte o tweetlerden bazıları;

İsmail Kartal'a tepki yağıyor! İşte Fenerbahçe taraftarının istediği teknik direktör

İsmail Kartal'a tepki yağıyor! İşte Fenerbahçe taraftarının istediği teknik direktör

İsmail Kartal'a tepki yağıyor! İşte Fenerbahçe taraftarının istediği teknik direktör

İsmail Kartal'a tepki yağıyor! İşte Fenerbahçe taraftarının istediği teknik direktör

İsmail Kartal'a tepki yağıyor! İşte Fenerbahçe taraftarının istediği teknik direktör

Kaynak: Haberler.com / Spor

İsmail Kartal Ersun Yanal Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (3)

Hayri :

Yahu 13 hafta var takım başabaş mucadele ediyor bu ne saçmalık butun maçlar alınacakmı g saray da kaybedecek daha beraberlikler olacak neredeyse ligin başından beri lider bu takım 65 gol atmış artı 7 averajı var 1 puan eder dünyada hiç yenilmeyen berabere kalmayan takım var mı boş beleş muhabbet yani

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simit bekleyen martı:

ismail hocadan memnunuz. Kruniç i kessin yeter.

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Erhan Sarac:

Yok Aykut Kocaman gelsin yok Ersun yanal yok İsmail Kartal geri gelsin cidden Türk futbolundan soğudum

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