İsmail Kartal'a tepki yağıyor! İşte Fenerbahçe taraftarının istediği teknik direktör
Dün akşam sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a tepki yağıyor. Sarı-lacivertli taraftarlar, İsmail Kartal'ın yerine takımı en son şamnpiyon yapan Ersun Yanal'ın geçmesini istiyor.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Alanyaspor ile berabere kalarak Galatasaray'a lderliği kaptıran Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'a tepki yağıyor.
BİNLERCE TWEET ATTILAR
Bu sezon kaybettiği 11 puanın 9'unu sahasında alan Fenerbahçe liderliği Galatasaray'a kaptırınca taraftarın sabrı tükendi. Sosyal medyadan harekete geçen sarı-lacivertliler, Ersun Yanal'ın takımın başına geçmesine dair binlerce tweet attı.
İşte o tweetlerden bazıları;