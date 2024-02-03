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İsmail Kartal'a Ali Koç'un başkanlığı bırakması soruldu! Verdiği yanıtla yönetimi mest etti

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, Ali Koç'un "Sezon sonu başkanlığı bırakacağım" sözlerine karşılık "Başkanımızın böyle bir açıklaması olmuş. Ancak sezon sonu bazı şeylerin değişebileceğini düşünüyorum" yorumunu yaptı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü İsmail Kartal, 2-0 galip geldikleri Antalyaspor karşılaşmasının ardından konuştu.

"2-3 NET POZİSYONUMUZ VARDI"

Mücadeleyi değerlendiren antrenör, "Maça iyi başladık. Baskılı başladık. Gole kadar 2-3 tane net pozisyonumuz vardı. Bunları değerlendiremedik. 1-0 başladık ikinci yarıya, içeride ikiyi, üçü atmak için plan yaptık. Sergen Hoca da hamle yaparak oyunu dengeledi. Kompakt kalarak ikinci golü bulduk ve maçı kazandık. Zor bir deplasman, Antalyaspor iyi bir takım. Kazandığımız için mutluyum" dedi.

"TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Ayrıca Ali Koç'un, "İnşallah haziran ayında yeni bir başkan ve yönetim olacak" sözlerinin sorulmasına yanıtlayan Kartal, "Sezon sonu ben bazı şeylerin tekrar gözden geçirilerek değişeceğini düşünüyorum" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

İsmail Kartal Fenerbahçe Ali Koç Futbol Spor Haberler

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