İsmail Gökçek, Geleneksel Veteranlar Futbol Turnuvası'nın Başlama Vuruşunu Yaptı

İsmail Gökçek, Geleneksel Veteranlar Futbol Turnuvası'nın Başlama Vuruşunu Yaptı
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Trabzonspor ve İstanbulspor'un eski futbolcusu İsmail Gökçek, Yücespor Kulübü'nün düzenlediği Geleneksel Veteranlar Futbol Turnuvası'nda Elit Master-Uçaslar maçının başlama vuruşunu yaptı. Gökçek'e, ALS hastalığıyla mücadelesinde destek vermek amacıyla çok sayıda seyirci alkışladı.

Trabzonspor ve İstanbulspor'un eski futbolcusu İsmail Gökçek, Yücespor Kulübü'nün düzenlediği Geleneksel Veteranlar Futbol Turnuvası'nda oynanan Elit Master-Uçaslar maçının başlama vuruşunu yaptı.

Bakırkoy Yücespor Kulübü ve Zuhuratbaba Sahası, çok güzel ve özel günlerden birini yaşadı. Yücespor Kulübü'nün düzenlediği Geleneksel Veteranlar Futbol Turnuvası'nda oynanan Elit Master - Uçaslar müsabakasının başlama vuruşunu Trabzonspor ve İstanbulspor'un eski futbolcularından İsmail Gökçek yaptı. Maçı izlemeye gelen çok sayıda seyirci, 1999 yılından beri ALS hastalığıyla mücadele veren İsmail Gökçek'e alkışlayarak moral verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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