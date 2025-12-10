Haberler

İskenderunspor'da hedef üst sıralara tırmanışı sürdürmek

Güncelleme:
İskenderunspor, 2. Lig Beyaz Grup'ta play-off hedefiyle çıkışını sürdürerek 6. sırada yer alıyor. Kulüp Başkanı Hakan Bolat ve Teknik Direktör Gökhan Zan, 1. Lig'e yükselmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İskenderunspor, son haftalardaki çıkışını sürdürerek play-off'un iddialı takımları arasında yer almayı hedefliyor.

İskenderun ekibi, geçen sezonu 7'nci sırada play-off grubunun bir adım gerisinde tamamladı.

Bu sezon yeniden play-off hesapları yapan İskenderunspor, çıktığı 14 maçta 8 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik sonunda 25 puanla 6'ncı sırada yer alıyor.

Grup lideri Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'un 9 puan gerisinde bulunan İskenderunspor, son haftalarda yakaladığı çıkışını 1,5 yıllık anlaşma sağladığı teknik direktör Gökhan Zan ile sürdürerek play-off sıralamasında yer almayı hedefliyor.

Son 5 maçında 12 puanını hanesine yazdıran İskenderun ekibi, devre arası öncesi oynayacağı 4 mücadeleye galibiyet parolasıyla hazırlanıyor.

"1. Lig'e çıkmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız"

Kulüp Başkanı Hakan Bolat, AA muhabirine, hedeflerinin 3 sezondur kapısından döndükleri 1. Lig'e yükselmek olduğunu söyledi.

Takımın Gökhan Zan ile ivme yakalayacağına inandığını belirten Bolat, "Bu sezon hedefimiz play-off'a kalmak. Orada da aşırı bir konsantrasyonla 1. Lig'e çıkmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ligi birinci tamamlamak biraz zor görünüyor, şu an derdimiz play-off sıralamasında yer alabilmek." diye konuştu.

Bolat, genç, dinamik ve baskılı oynayan futbolcularının mücadelesinin de desteklenmesini istedi.

Gökhan Zan: "İstediğimiz noktada olabileceğimize inanıyorum"

Teknik direktör Gökhan Zan ise yeni imza attığı kulübüyle başarı yakalayacaklarına inandığını dile getirdi.

Her kesimin beğeneceği bir futbol anlayışıyla sahada yer alacaklarını belirten Zan, şöyle devam etti:

"Top bizdeyken pas yapan, rakipteyken mücadele eden, mücadeleden pes etmeyen, göze hoş gelen futbol oynayan bir oyun kurgusu ve taktiksel anlamda da takıma bir şeyler kattıktan sonra çok daha iyi olacağımızı, istediğimiz noktada olabileceğimize inanıyorum."

Takım kaptanı Erbay Eker de hayallerinin 1. Lig'e yükselmek olduğunu ifade etti.

Takımla beraber olduğu iki sezonda da üst ligin kapısından döndüklerini belirten Eker, "Sezon başladığında hedefimiz kümede kalmaktı, daha sonra hayallerimiz bizi hedefe doğru itti. Play-off'un kıyısındayız, 6'ncı sıradayız, neden olmasın üst sıralarla puan farkımız çok az." dedi.

Sağ bek Ömer Gür ise devre arasına kadar galibiyet serisi yakalamayı amaçladıklarını vurgulayarak hedeflerinin şampiyonluk olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Spor
