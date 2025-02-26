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İskenderunspor, Fatih Karagümrük'ü Deplasmanda Geçerek Çeyrek Finale Yükseldi

İskenderunspor, Fatih Karagümrük'ü Deplasmanda Geçerek Çeyrek Finale Yükseldi
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Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü maçında İskenderunspor, Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek grubu ikinci sırada tamamladı ve çeyrek finale yükseldi. Maçta İskenderunspor'un gollerini Ulaş Zengin ve Erdem Can Polat attı.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü ve son maçında İskenderunspor, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Hatay ekibi, bu sonucun ardından topladığı 5 puanla grubunu ikinci sırada bitirerek çeyrek finale yükseldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Baran Demiroğlu, kaleci Arel Ekinci'nin müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem Ömer Faruk Gültekin, penaltı noktasını gösterdi.

50. dakikada kullanılan penaltı atışında Muhammed Mert, kalenin ortasına yaptığı sert vuruşla topu filelere gönderdi. 1-2

89. dakikada Tarık Tuğyan, rakibine yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Barış Çiçeksoyu, Mehmet Akpınar

Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Tarık Tuğyan, Berkay Dabanlı, Anıl Yiğit Çınar, İrfan Köse, Alper Demirol (Ömer Faruk Gümüş dk. 83), Muhammed Mert (Tuğbey Akgün dk. 83), Ahmet Sivri, Barış Kalaycı, Dovedan (Arda İbrahim Akgün dk. 46), Gray (Baran Demiroğlu dk. 46)

Yedekler: Furkan Akyüz, Eren Atabey, Halil Cengiz, Tarık Buğra Kalpaklı, Ulaş Oktay Yıldız, Emirhan Parmaksız

Teknik Direktör: Orhan Ak

İskenderunspor: Arel Ekinci, Erbay Eker, Turan Tuzlacık, Ulaş Zengin, Ahmet Biler, Kerem Kurşun (Hüseyin İçlek dk. 79), Devran Şenyurt (Ulaş Yılmaz dk. 90+2), Mehmet Manış, Berat Yılmaz (Saruhan Fındıkcı dk. 46), Mohamed Khalil (Abdurrahman Kuyucu dk. 66), Erdem Can Polat (Yusuf Acer dk. 66)

Yedekler: Muhammet Eren Kazancı, Berat Erdoğan

Teknik Direktör: Metin Akpunar

Goller: Muhammed Mert (dk. 50) (Fatih Karagümrük), Ulaş Zengin (dk. 5), Erdem Can Polat (dk. 7) (İskenderunspor)

Kırmızı kart: Tarık Tuğyan (dk. 89) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dovedan (Fatih Karagümrük), Devran Şenyurt, Turan Tuzlacık, Hüseyin İçlek, Ulaş Zengin (İskenderunspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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