İskenderun Fuat Tosyalı Stadyumu Açıldı
Hatay'da yenileme çalışması tamamlanan 9 bin 800 kişilik İskenderun Fuat Tosyalı Stadyumu'nun açılışı yapıldı.
Sarıseki Mahallesi'ndeki Vali Mustafa Masatlı'nın katılımıyla gerçekleştirilen açılışta, topa ilk vuruşu İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı yaptı.
İskenderun Fuat Tosyalı Stadyumu'nda loca, VIP, engelli ve refakatçi alanı, soyunma odaları ve 3 kafeterya yer alıyor.
105x68 metre saha ölçülerine sahip stadyum İskenderun'daki futbol kulüplerine hizmet verecek. ???????