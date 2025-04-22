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İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası Karabük'te Devam Ediyor

İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası Karabük'te Devam Ediyor
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Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası, erkeklerde 6, kadınlarda 10 takımın katılımıyla Karabük'te sürdürüyor. Turnuva 27 Nisan'da sona erecek.

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası, Karabük'te devam ediyor.

Yenimahalle ve Yenişehir spor salonlarında süren organizasyonda, erkeklerde 6, kadınlarda 10 takım mücadele ediyor.

Şampiyona, 27 Nisan'da sona erecek.

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Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Spor
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