İşitme Engelliler Hentbol Branşı TİESF'e Dahil Oldu

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu, işitme engelliler hentbol branşının federasyon bünyesine katıldığını duyurdu. Federasyon, diğer branşların da bir araya gelmesi için çalışmalara devam edeceğini belirtti.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF), işitme engelliler hentbol branşının yeniden federasyonları bünyesine dahil edildiğini duyurdu.

Federasyondan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Hentbol branşımızın resmen federasyonumuz bünyesine geçmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu önemli sürece destek veren Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a, Bakan Yardımcımız Sayın Hamza Yerlikaya'ya, Spor Hizmetleri Genel Müdürümüz Sayın Veli Ozan Çakır'a, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Sayın Mesut Çebi'ye ve emeği geçen tüm daire başkanlarına teşekkür ediyoruz." denildi.

Federasyon olarak diğer branşların da Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu'nda birleşmesi için çalışmaların sürdüğü belirtilen açıklamada, "Aynı vizyonla, federasyonumuz bünyesinde olmayan diğer branşların da kendi çatımız altına alınması için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu olarak hedefimiz, tüm branşlarda güçlü, bütünleşmiş ve sürdürülebilir bir yapı ile işitme engelli sporcularımıza en iyi imkanları sunmaktır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
