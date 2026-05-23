23 Yaş Altı İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı, dünya şampiyonu oldu

Sırbistan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya İşitme Engelliler Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, Japonya'yı 2-1 yenerek şampiyon oldu.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Zlatibor'da gerçekleştirilen organizasyonda milliler, namağlup turnuva tarihinde ilk kez finale yükseldi.

Finalde Japonya ile karşılaşan milli takım, Muhammet Mustafa Yıldız'ın 23 ve 34. dakikalarda attığı gollerle rakibini 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
