İşin içinde mafya var! 100 kulübe kayyum atandı

İtalya futbolunda yeni bir skandal patlak verdi. Serie B'de mücadele eden Juve Stabia kulübüne, yöneticilerinin organize suç örgütleriyle bağlantılı olduğu iddiasıyla kayyum atandı.

Napoli Emniyet Müdürlüğü'nün 21 Ekim 2025 tarihli açıklamasında, kulüp yönetiminin şehir mafyasıyla yakın ilişki içinde olduğu belirtildi.

"CAMORRA İLE BAĞLANTILARI VAR"

Yayımlanan resmi bültende, "Kulübün mafya stili bir ekonomik aktiviteye sahip olduğu görülüyor. Takımın departman müdürlerinin çoğunun, Napoli yakınlarındaki yeraltı örgütlerinden biri olan Camorra'nın D'Alessandro grubu ile ilişkisi tespit edildi" ifadeleri yer aldı. Bu açıklama, İtalyan futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

İRLANDA MERKEZLİ HOLDİNG SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Haziran ayında Juve Stabia'nın %52 hissesini satın alan İrlanda merkezli Brera Holding, iddialar karşısında herhangi bir açıklama yapmadı. Aynı şekilde Juve Stabia kulübü de polis soruşturmasıyla ilgili sessizliğini sürdürüyor.

KULÜP MÜCADELEYE DEVAM EDECEK

Napoli Emniyeti'nin açıklamasına göre, Juve Stabia kayyum yönetimi altında Serie B'deki faaliyetlerine devam edecek. Yeni yönetim sürecinde kulübün "şeffaflık, bütünlük ve özerklik" ilkeleri doğrultusunda yeniden yapılandırılması hedefleniyor.

SERIE B'DE YEDİNCİ SIRADA

Napoli temsilcisi Juve Stabia, geride kalan 8 hafta sonunda 13 puan toplayarak Serie B'de 7. sırada yer alıyor. Ancak mafya bağlantısı iddialarının ardından kulübün geleceği ve yönetim yapısının nasıl şekilleneceği merak konusu.