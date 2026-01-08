Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin Kasımpaşa'ya kiralandığını açıkladı

FENERBAHÇE, bir süredir kadro dışı kalan milli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya kiralandığını duyurdu. Bu sezon 12 maça çıkan ancak Ekim ayında kadro dışı bırakılan tecrübeli futbolcu için Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel A Takım oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci, sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde sakatlıktan uzak başarılı bir sezon dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor