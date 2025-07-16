İrfan Can Kahveci'den Fenerbahçelileri üzecek karar

Geride bıraktığımız sezon Jose Mourinho'nun göreve gelmesiyle birlikte yedek kulübesine çekilen ve az sürelerde şans bulan İrfan Can Kahveci'den yeni sezon öncesi radikal bir karar geldi. 29 yaşındaki yıldız oyuncu, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor.

MENAJERİNE ''KULÜP BUL'' TALİMATI

Gelecek sezon ilk 11'de forma giymek isteyen İrfan Can Kahveci, yapılacak transferlerle birlikte yeniden forma şansı bulmakta zorlanacağını düşünüyor. Bu doğrultuda yıldız oyuncunun ayrılık için menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Bu görüşmede İrfan Can'ın menajerine, "Bana Avrupa'dan bir kulüp bul" talimatı verdiği öğrenildi. Milli yıldızın ayrılık kararını Fenerbahçe yönetimine de kısa süre içerisinde sunacağı aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezonda 42 maçta forma giyen İrfan Can, süre aldığı 1446 dakikada 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli oyuncunun piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.