Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ı Gençlerbirliği'ne gönderdi

Fenerbahçe, 2022-2023 sezonundan bu yana sarı-lacivertli formayı giyen file bekçisi İrfan Can Eğribayat'ın Gençlerbirliği'ne transfer olduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbolcumuz İrfan Can Eğribayat'ın transferi konusunda Gençlerbirliği ile anlaşmaya varmıştır. 2022-2023 sezonundan bu yana çubuklu formamızı taşıyan İrfan Can'a, Fenerbahçemize verdiği emek ve katkılar için teşekkür ediyor; kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun İrfan Can Eğribayat" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı