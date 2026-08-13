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Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ı Gençlerbirliği'ne gönderdi

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Fenerbahçe, 2022-2023 sezonundan bu yana kadrosunda bulunan kaleci İrfan Can Eğribayat'ın transferi için Gençlerbirliği ile anlaştığını duyurdu. Kulüp, oyuncuya emekleri için teşekkür edip başarılar diledi.

Fenerbahçe, 2022-2023 sezonundan bu yana sarı-lacivertli formayı giyen file bekçisi İrfan Can Eğribayat'ın Gençlerbirliği'ne transfer olduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbolcumuz İrfan Can Eğribayat'ın transferi konusunda Gençlerbirliği ile anlaşmaya varmıştır. 2022-2023 sezonundan bu yana çubuklu formamızı taşıyan İrfan Can'a, Fenerbahçemize verdiği emek ve katkılar için teşekkür ediyor; kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun İrfan Can Eğribayat" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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