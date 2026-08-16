Eğribayat: Duygusal Bir Karşılaşmaydı

Gençlerbirliği kalecisi İrfan Can Eğribayat, Fenerbahçe maçının ardından, "Benim için çok duygusal bir karşılaşmaydı. 4 senem orada geçti. Kolay değil. Ben Gençlerbirliği sporcusuyum artık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Gençlerbirliği kalecisi İrfan Can Eğribayat, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Eğribayat, "Benim için çok duygusal bir karşılaşmaydı. 4 senem orada geçti. Kolay değil. Ben Gençlerbirliği sporcusuyum artık. Gençlerbirliği'nin başarısı için mücadele etmem gerekiyor. Bugün kaleci şansım da yanımdaydı. Maça da konsantreydim, benim için iyi oldu. Bu sene lig çok zorlu olacak. Sezon başında toplayabildiğimiz kadar puan toplamamız gerekiyor. Fenerbahçe'ye kalan maçlarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı